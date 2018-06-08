Три человека пострадали в результате взрыва автомобиля, который произошел в поселке Раздольное Одесской области в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на полицию.

По предварительной версии правоохранителей, в автомобиле взорвалось газобаллонное оборудование после заправки его газом.

Фото: dumskaya.net

Напомним, накануне под Одессой водитель кабриолета украл в магазине на АЗС выпивку и швырял в сотрудников полиции пустые бутылки во время погони.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черновцах в психиатрической больнице у подростка в руках взорвалась барсетка.

Также мы сообщали, что пострадавшие при взрыве в жилом доме Лисичанска супруги находятся в тяжелом состоянии.