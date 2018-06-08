В Днепре местный житель, спасая свою возлюбленную от двух грабителей обменника, прострелил ягодицу злоумышленнику его же оружием.

Об этом сообщает ТСН.

ЧП произошло на улице Вокзальной, когда два бандита, угрожая огнестрельным оружием с глушителем, пытались ограбить пункт обмена валют. Злоумышленники ворвались в помещение, связали одну из работниц обменника и начали связывать вторую, одновременно упаковывая валюту в сумку.

Фото: tsn.ua

Женщины во время грабежа кричали, их крики услышали в косметологическом кабинете, который располагается в одном здании с обменником.

В результате одна из работниц косметологии позвонила не только в полицию, но и своему парню, который пил кофе неподалеку.

Молодой человек по вызову любимой и поспешил в обменник.

Грабитель наставил на мужчину оружие и кричал "Я тебя убью", однако это не испугало смельчака.

Он выхватил оружие из рук злоумышленника, одному из нападавших выстрелил в ягодицу, а другого - ударил пистолетом по голове. Пока продолжалась "импровизированная спецоперация" одна сотрудница салона вместе с клиенткой, которая была почти без одежды, выпрыгнули из окна, чтобы обезопасить себя.

Фото: tsn.ua

К слову, на момент приезда полиции грабители уже было обезврежены и обоим злоумышленникам нужна была госпитализация, однако их жизни ничего не угрожает. Задержанные оказались братьями из города Каменское в Днепропетровской области.

Что касается героя, то он рассказал, что не имеет никакой специальной военной или спортивной подготовки, а одолеть налетчиков ему помогла любовь к своей девушке.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре полуголый мужчина погнался за детьми и подрался с прохожим.

Также под Днепром изнасиловали и убили ученицу 7 класса. Подозреваемый – школьник на год старше девочки.