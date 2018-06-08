Американская звезда Аль Пачино присоединится к актерскому составу нового фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

Об этом сообщил журнал Variety.

Картина, события которой происходят в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов, расскажет историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роли которых исполнят Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Аль Пачино сыграет агента Далтона по имени Марвин Шварц.

Пачино впервые будет работать с Тарантино, в то время как ДиКаприо и Питт уже снимались у него.

Премьера фильма "Однажды в Голливуде" запланирована на август 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в новом фильме Тарантино снимутся Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Также Ума Турман отказалась от своих обвинений в адрес Тарантино за ДТП с тяжелыми травмами.