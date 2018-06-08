Российская актриса Рената Литвинова собирается приехать в Украину, чтобы проститься с режиссером Кирой Муратовой, которую считает своим учителем.

Об этом пишет ТАСС.

"У меня умерла Кира Муратова. Сегодня полечу на похороны, хоть я и не могу поверить, что не увижу ее больше и не смогу с ней поговорить. Так вышло, что я встретила Киру, едва окончив ВГИК, и именно она открыла для меня все двери в кино, став примером и главным учителем: никогда не предавать себя, уметь быть против всех и оказаться правой, а главное - любить кино... Больше всего на свете она любила снимать фильмы", - рассказала Литвинова.

В 1994 году вышел фильм Киры Муратовой "Увлеченья", в котором Рената Литвинова сыграла одну из главных ролей. Позже актриса написала несколько новелл для Муратовой, в числе которых была "Офелия, безвинно утонувшая". Режиссер включила ее в свой фильм "Три истории". Актрису называют музой Киры Муратовой.

Фото: google.com.ua

Напомним, что вечером 6 июня умерла украинский и российский режиссер Кира Муратова. Она скончалась на 84 году жизни в Одессе.

"Страна" писала, что мы запомним о Кире Муратовой.