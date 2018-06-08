В докладе Хельсинкской комиссии, действующей при федеральном правительстве США содержится требование провести награждение победителей чемпионата мира по футболу - 2018 не в России.

Об этом сообщает "СС".

"В идеале Международной федерации футбола (ФИФА) следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России", - говорится в докладе комиссии.

Представители комиссии подтвердили, что американские чиновники пытались помешать проведению чемпионата мира в России.

"Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения чемпионата мира другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода", - написано в документе.

Ранее "Страна" сообщала, что Австралия объявила бойкот ЧМ-2018 в России, но команду пришлет.

Также появился список депутатов, которые хотели запретить показывать украинцам ЧМ-2018.