Во Львовской области полицейский, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, насмерть сбил 61-летнюю женщину.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

4 июня около 18:00 возле с. Новый Мылятын Буского района Львовской области полицейский сбил пожилую велосипедистку. По данным прокуратуры, нетрезвый сотрудник Каменка-Буского отдела полиции не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где наехал на велосипедистку.

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

В Галицкий райсуд Львова направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Полицейскому объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет, при этом возможно освобождение от наказания с испытательным сроком.

Напомним, что водителя полицейского авто, который сбил юного велосипедиста на Позняках, отстранили на время расследования.

Как сообщала "Страна", в Чернигове брат депутата-"радикала" на авто сбил ребенка.