Международный валютный фонд (МВФ) и руководство Аргентины договорились о выделении стране кредита в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, передает Прайм.

Эти средства выделяются на срок в три года.

В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.

Как отметил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр экономики Аргентины Николас Духовне, условия предоставления кредита "стенд-бай" предполагают, что в 2019 году инфляция в стране составит 17%, в 2020 году - 13%, а в 2021 году - 9%.

"Мы уверены, что экономика Аргентины продолжит расти в этом году и в следующем, снижая свой дефицит, наш рост будет меньше прогнозируемого, и будет немного больше инфляции", - заявил Духовне.

США приветствуют соглашение Аргентины с Международным валютным фондом о кредитах на 50 миллиардов долларов, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы считаем, что финансово-экономическая политика Аргентины, в том числе меры по укреплению роста и защиты уязвимых слоев населения, обеспечат твердую поддержку международного сообщества", - говорится в заявлении Мнучина.

По его словам, экономические реформы, на которые согласилась Аргентина, стимулируют экономический рост, и США это поддерживают.

Ранее "Страна" сообщала, что в Аргентине нашли мертвой родную сестру королевы Нидерландов.

Также в МВФ заявили о пересмотре финансируемых программ.