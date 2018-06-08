В пятницу, 8 июня, выпускники пройдут тестирование ВНО по географии.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Само внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

На исполнение сертификационной работы по географии отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте - 56. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 94.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Напомним, что 6 июня в Украине сдавали ВНО по истории Украины.

А 4 июня сдавали ВНО по биологии.