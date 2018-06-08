В компании Google запретили разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

Об этом пишет РБК.

Гендиректор компании Сундар Пичаи в корпоративном блоге опубликовал семь основных принципов, в соответствии с которыми будут продолжаться работы в этом направлении.

Правила была обнародованы после протестов сотрудников компании против работы на Пентагон. Компания планировала участвовать в проекте по созданию искусственного интеллекта для военных беспилотников.

В новых принципах работы компании говорится, что специалисты не будут заниматься созданием ИИ для потенциально опасных проектов, поскольку все разработки должны приносить пользу обществу и обеспечивать безопасность людей.

Также в числе базовых принципов разработки будут конфиденциальность данных и безопасность применения.

Напомним, что ранее соучредитель компании Google Сергей Брин написал корпоративное письмо, автором которого ежегодно является он или его коллега Ларри Пейдж, в котором обратил внимание на развитие искусственного интеллекта и возможные негативные последствия его разработки.

Как сообщала "Страна", Google показала робота, который имитирует голос человека и способен вести разговор.