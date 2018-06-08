Утром 9 июня Дональд Трамп покинет саммит G7 в Канаде, где ему обещают устроить прохладный прием, и сразу направится в Сингапур для переговоров с Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает ТАСС.

"Президент Трамп покинет саммит G7 в Шарлевуа в 10:30 утра по местному времени после сессии, посвященной расширению прав и возможностей женщин. Президент после этого направится прямиком в Сингапур из Канады для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

На оставшихся встречах в рамках G7 США будет представлять заместитель директора экономического совета Белого дома Эверетт Эйзенстэт.

Саммит Большой семерки пройдет 8-9 июня в провинции Квебек. 12 июня в Сингапуре, как ожидается, пройдет первый в истории саммит, на котором лидеры США и КНДР обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, что адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын на четвереньках умолял США провести саммит в Сингапуре.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп собрался после переговоров пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.