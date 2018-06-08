В пятницу, 8 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар немного подорожал, евро прибавил в цене чуть больше.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар подорожал на 1 копейку - до 26,17 грн.

Евро прибавил в цене 19 копеек - до 30,97 грн.

Российский рубль подорожал на 2 копейки - до 0,423 грн.

Напомним, что рост курса доллара притормозили по политическим причинам. 6 июня утренний курсовой всплеск на валютном рынке завершился полным штилем к вечеру, и межбанковские торги финишировали на вчерашнем уровне - 26,1550-26,16 грн.

Как сообщала "Страна", после закона об Антикоррупционном суде наличный курс доллара подняли для подстраховки.