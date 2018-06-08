Официальная делегация от Австралии не приедет на чемпионат мира по футболу, который состоится в России.

Об этом сообщает ESPN.

Как заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, поддерживать национальную команду будет только посол.

Министр отметила, что бойкот не будет иметь отношения к спортсменам. Все вопросы относительно выступления команды переадресовали федерации футбола Австралии. Напомним, что команда Зеленого континента выступит в группе "С" вместе с Францией, Перу и Данией.

Австралия регулярно выступает против нарушения прав человека в России, а также против аннексии Крыма.

Ранее о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Напомним, что появился полный календарь матчей чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщала "Страна", математики из Австрии вычислили фаворитов ЧМ - 2018.