Австралия объявила бойкот ЧМ-2018 в России, но команду пришлет
Официальная делегация от Австралии не приедет на чемпионат мира по футболу, который состоится в России.
Об этом сообщает ESPN.
Как заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, поддерживать национальную команду будет только посол.
Министр отметила, что бойкот не будет иметь отношения к спортсменам. Все вопросы относительно выступления команды переадресовали федерации футбола Австралии. Напомним, что команда Зеленого континента выступит в группе "С" вместе с Францией, Перу и Данией.
Австралия регулярно выступает против нарушения прав человека в России, а также против аннексии Крыма.
Ранее о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
Напомним, что появился полный календарь матчей чемпионата мира по футболу в России.
Как сообщала "Страна", математики из Австрии вычислили фаворитов ЧМ - 2018.