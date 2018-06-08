Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт назвала высадку в Нормандии в 1944 году, которую называют D-Day, примером крепких связей США и Германии.

Об этом она сказала, выступая с заявлением, приуроченным к 74-й годовщине начала операции союзных войск в Нормандии против нацистской Германии, передает Independent.

"Оглядываясь на историю, сегодня годовщина речи, которая провозгласила план Маршалла. Завтра годовщина высадки в Нормандию. У нас очень долгая история и крепкие отношения с правительством Германии", - сказала Нойерт.

Пользователи Twitter призвали Госдеп выучить историю, иначе его спикер назовет операцию в Перл-Харбор примером крепких отношений США и Японии.

Высадка союзников в Нормандии - морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии. Потери, по разным данным, составили от 10 до 15 тысяч человек с обеих сторон.

Напомним, что ранее в бундестаге заявили, что Россию нужно вернуть в состав G8 в противовес США.

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