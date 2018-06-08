Извержение вулкана Фуэго в Гватемале унесло жизни уже 109 человек. Без вести пропавшими считаются около 200 человек.

Об этом сообщает местный национальный институт судебной экспертизы, передает АР.

Извержение вулкана, которое началось 3 июня, стало самым смертоносным за последние четыре десятилетия. На следующий день, 4 июня, в Гватемале был объявлен трехдневный траур.

Это один из 34 действующих вулканов Центральной Америке. Он выбрасывал пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Слой пепла и лавы покрыл многие дома. Спасатели отмечают, что зола очень горячая, поэтому в некоторых местах можно работать только стоя на крышах домов.

Ранее мы сообщали, что извержение вулкана Фуэго в Гватемале унесло жизни 99 человек.

Как сообщала "Страна", вулкан извергает горячий газ и расплавленную скальную породу. Лава и пепел покрыли ближайшие населенные пункты. Вулкан Фуэго находится в нескольких десятках километров от столицы Гватемалы.