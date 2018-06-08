Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь в организации саммита в Вене, на котором этим летом он мог бы встретиться с Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник.

Просьбу содействовать в организации двустороннего саммита президент России озвучил во время официального визита в Вену 5 июня.

Курц пообещал обратиться к президенту США с инициативой о проведении встречи, утверждает собеседник издания.

По данным WSJ, Владимир Путин не хочет, чтобы встреча состоялась в Вашингтоне. Вену он считает нейтральным местом для проведения саммита.

Он готов встретиться с Трампом в ходе запланированной на июль поездки президента США в Европу.

Целью двусторонней встречи называют урегулирование напряженности между США и Россией по ситуациям в Сирии, в Украине и другим вопросам.

Напомним, что ранее СМИ писали, что в Белом доме готовят встречу Трампа и Путина, будут говорить об Украине.

Как сообщала "Страна", российский тяжелоатлет предлагал устроить встречу Путина и Трампа.