Команда археологов из Китая в ущелье на реке Янцзы обнаружила отпечатки конечностей живого существа, которые могут быть оставлены около полумиллиарда лет назад.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По оценке ученых, отпечатки относятся к Эдиакарскому периоду. Им примерно 546 миллионов лет. Таким образом, это самые древние отпечатки двусторонне-симметричного животного, известные науке.

Судя по следам, животное время от времени делало остановки. Возможно, в поисках пищи.

Пока исследователи не могут сказать, было ли животное двуногим или у него было больше конечностей. Но, по всей вероятности, оно обладало двусторонней симметрией.

"По меньшей мере три категории животных имеют парные конечности. Это членистоногие, например пчелы; аннелиды, такие как кольчатые черви; и тетраподы, например, люди. Это мог был артропод или аннелид, или кто-то из их предков", - заявил в интервью соавтор исследования Чжэнь Чэнь.

Фото: bbc.com

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