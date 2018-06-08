Из-за технического сбоя в открытом доступе оказались приватные публикации 14 миллионов пользователей Facebook, которые были ограничены для просмотра.

Об этом сообщает АР.

Ошибка вызвала изменения в настройках данных учетных записей без ведома их авторов. Сбой наблюдался с 18 по 27 мая 2018 года. Его обнаружили 22 мая и полностью смогли устранить через пять дней.

В Facebook принесли извинения пользователям, чьи публикации были обнародованы без их ведома.

Напомним, что ранее cоциальная сеть Facebook попросила своих британских и американских посетителей присылать их собственные обнаженные фото. Администрация сети заявляет, что это может помочь пользователям избежать так называемой "порнопомести".

Как сообщала "Страна", Папуа-Новая Гвинея запретила Facebook сроком на месяц.