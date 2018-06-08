В пятницу, 8 июня, синоптики обещают дожди с грозами на западе. В остальных регионах без осадков. Днем от +22 до +26.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +23…+26. Грозы. Сухо только в Волынской и Ровенской областях.

На севере днем +22…+26.

В центре днем воздух прогреется до +22…+26.

На востоке днем +22…+25.

На юге днем +23…+26.

В Киеве 8 июня дневная температура составит +23…+25. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 4 по 11 июня.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.