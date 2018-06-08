В пятницу на западе обещают дожди с грозами
В пятницу, 8 июня, синоптики обещают дожди с грозами на западе. В остальных регионах без осадков. Днем от +22 до +26.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +23…+26. Грозы. Сухо только в Волынской и Ровенской областях.
На севере днем +22…+26.
В центре днем воздух прогреется до +22…+26.
На востоке днем +22…+25.
На юге днем +23…+26.
В Киеве 8 июня дневная температура составит +23…+25. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
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