Три независимых эксперта Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям намерены посетить Украину и встретиться с родственниками пропавших без вести людей.

Они отправятся 11 июня в Киев для изучения мер по предотвращению исчезновений, сообщило в четверг в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Эксперты изучат утвержденные государством меры по предотвращению и искоренению насильственных исчезновений, включая вопросы, касающиеся установления истины, правосудия и возмещения жертвам", - говорится в сообщении. Кроме того, они "соберут информацию о соответствующих случаях (исчезновений - Прим.Ред.)".

Рабочая группа запланировала встречи с родственниками пропавших без вести лиц, представителями организаций гражданского общества, официальными лицами Украины и сотрудниками подразделений ООН. Делегация побывает в Киеве и других частях страны, указывает УВКПЧ.

В нее входят вице-председатель Рабочей группы Таэ-Ёнг Байк (Южная Корея), Хенрикас Микевичус (Литва) и Лучано Хазан (Аргентина).

Доклад об итогах поездки эксперты представят Совету ООН по правам человека в сентябре 2019 года.

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям в составе пяти независимых экспертов была учреждена в феврале 1980 года Комиссией ООН по правам человека. Последняя по времени резолюция, продлевающая мандат группы, была принята Советом ООН по правам человека в сентябре 2014 года.

Одна из основных задач экспертов состоит в оказании родственникам помощи в выяснении судьбы или местонахождения членов их семей, пропавших без вести. Рабочая группа принимает, рассматривает и передает государствам сообщения о насильственных исчезновениях, поданных родственниками или правозащитными организациями.

Как сообщала "Страна", главными проблемами украинской власти в отчете Госдепа США названы незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и ужасные условия в тюрьмах.

Отметим, что прокуратура опубликовала фото "оборотней в погонах", похищавших людей ради выкупа.