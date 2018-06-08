Новое правительство Италии намерено обсуждать урегулирование международного статуса аннексированного Крыма.

Об этом заявил журналистам в четверг, 7 июня вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, передает ТАСС.

"Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать все", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Сальвини возглавляет партию "Лига", которая вошла в коалиционное правительство Италии с "Движением "5 звезд".

Как партийный лидер и евродепутат он посещал аннексированный Крым в октябре 2014 года в составе первой европейской делегации.

"Страна" разбиралась, кто встал у руля в Италии и что это значит для ЕС и Украины.



Правительство во главе с юристом "без диплома" добивается отмены антироссийских санкций, хочет выслать мигрантов и вернуть итальянскую валюту.

Напомним, что премьер-министр Италии призвал пересмотреть санкции против России.