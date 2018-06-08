Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Вашингтон в случае успеха предстоящего саммита в Сингапуре.

"Я, конечно же, пригласил бы Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на саммите пройдут хорошо", - сказал Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Интерфакс

При этом президент США отметил, что пригласит лидера КНДР в Белый дом, а не в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщала "Страна", администрация Трампа ищет безобидный способ оплатить проживание и перелет Ким Чен Ына. США готовы оплатить счет за отель, однако Пхеньян может расценить такой жест как оскорбление.

Отметим, что Трампу готовят "ледяной прием" на саммите G7 в Канаде.