В NASA заявили об открытии "интригующих" органических молекул метана в атмосфере на Марсе. Они могут быть "строительным материалом жизни", так и иметь другое происхождение.

Об этом сообщает ГазетаРу.

Как сообщил на пресс-конференции директор отдела исследований солнечной системы в Центре космических полетов им. Годдарда NASA Пол Махаффи, спектрометр марсохода, анализирующий состав атмосферы за последние три года зафиксировал сезонные колебания метана — концентрация в ходе этих колебаний меняется в три раза.

В NASA также отметили, что обнаружение молекул метана вовсе не означает обнаружение жизни на планете. Несмотря на то, что на Земле метан действительно часто имеет биогенное происхождение.

Второе открытие - обнаружение в поверхностном слое трех определенных типов органических молекул.

Это молекулы могут быть строительным материалом для жизни, но могут иметь и иное происхождение. Ученые пока не могут сказать, связано ли их происхождение с процессами в живой природе.

"Могут быть три возможных источника. Первый — жизнь, о которой мы не знаем. Второй - метеориты. И третий - геологические процессы, означающие, что камни формируются сами", - считает специалист Центра космических полетов имени Годдарда Дженнифер Эйгенброд.

Ученые отметили, что "обнаружение органики добавляет нам истории обитаемости планеты. Это говорит нам о том, что эти древние условия могли поддерживать жизнь. Там было все необходимое для поддержания жизни. Но это не говорит нам, что жизнь там была".

Фото: unn.com.ua

Happening Now: Our experts discuss two new science results from Mars! Watch https://t.co/gvx8Rt3Zn9 and ask questions using #askNASA pic.twitter.com/ousPg0HRQW