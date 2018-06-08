Полицейские открыли уголовное производство по факту погрома Нацдружинами лагеря ромов в Национальном парке "Голосеевский" (Святошинский район) в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию", – указано в опубликованном сообщении.

Правоохранители отметили, что в результате таких действий никто не пострадал.

Как отмечается, в рамках открытого по факту инцидента уголовного производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

"Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами которых организаций являются нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдоультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", – отметили правоохранители.

В ведомстве подчеркнули, что за такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, к которой будут привлечены все нарушители независимо от того, в составе каких общественных организаций или формированиях они находятся.

Как сообщала "Страна", разгром лагеря ромов на Тернопольщине расследуют, как "хулиганство".

Напомним, что в ООН призвали Украину расследовать нападения на таборы ромов.