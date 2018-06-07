В четверг водитель авто протаранил ворота посольства США в столице Южной Кореи - Сеуле, чтобы попросить политического убежища.

Об этом передает ABC News.

По данным полицейских, 48-летний водитель не был пьян. Сообщается, что водитель заявил, что он - бывший государственный служащий. Женщина, которая находилась на пассажирском сидении машины, была доставлена ​​в местную больницу.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что водитель якобы рассказал полиции, что он въехал в ворота американского посольства, поскольку у него есть "истории, связанные с Северной Кореей" и он хочет "просить об убежище в Соединенных Штатах ".

"Мы можем подтвердить, что инцидент, связанный с автотранспортом, произошел у передних ворот Посольства в этот вечер. Поскольку расследование сейчас продолжается, мы не имеем подробных деталей, которыми могли бы поделиться на данный момент", - заявил представитель Государственного департамента США.

Как сообщала "Страна", в США заявили о военных перестановках в КНДР. Они были проведены в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, намеченным на 12 июня.

Отметим, что Северная Корея демонтировала ядерный полигон.