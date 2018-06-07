Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в 2018 году оказался в десятке худших по результатам шестого ежегодного исследования аэропортов, проводимого компании AirHelp.

Об этом сообщает пресс-служба составителей рейтинга.

В исследовании использовались данные за первый квартал 2018 года.

Рейтинг аэропортов сформирован на трех факторах: соблюдение графика авиарейсов, качество обслуживания и оценка результатов обработки жалоб клиентов.

Согласно результатам исследования, "Борисполь" оказался на 135 из 141 отметки в рейтинге, обойдя лишь аэропорт Манчестера и Станстед в Британии, шведский Стокгольм-Бромма, Париж-Орли и Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери во Франции, а также Международный аэропорт Кувейта.

Также AirHelp сформировала и анти-топ авиаперевозчиков. В десятку худших попал и лоу-костер Ryanair который подписал соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов" в марте 2018 года.

AirHelp выступает от имени авиапассажиров по возмещению в случае задержки или отмены рейса.

Видео: bloomberg.com

Фото: airhelp.com

Как сообщала "Страна", МАУ резко повысила стоимость распечатки посадочного талона в аэропорту.

Избежать оплаты нового сбора смогут пассажиры, которые пройдут онлайн-регистрацию на рейс и распечатают посадочный талон или же сохранят его на мобильном устройстве для показа с экрана гаджета.

Напомним, что авиакомпания Bravo Airways начнет полеты в Люблин из Киева, Харькова и Херсона.