Президента Украины Петра Порошенко пригласят в июле на саммит НАТО в Брюссель. Формат его участия, кроме совещания по афганской миссии "Решительная поддержка", еще неизвестен.

Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, передает Интерфакс.

"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока еще не решили, в каком формате будет проходить и какого рода будет эта встреча, но его пригласят, потому что мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны альянса в четверг.

"Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, президент Порошенко будет приглашен", - отметил генсек, отвечая на вопрос, состоится ли "на полях" саммита заседание комиссии НАТО-Украина на высшем уровне.

Как сообщала "Страна", генсек НАТО прокомментировал языковой конфликт Венгрии и Украины.

Столтенберг находится в тесном контакте с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкином по вопросу блокирования Венгрией интеграции Украины.

Напоним, что в Прибалтике стартовали масштабные военные учения НАТО Saber Strike.