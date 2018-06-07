Появился список депутатов, которые хотели запретить показывать украинцам ЧМ-2018
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня сессии проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России.
За включение соответствующего проекта постановления (№8343) на заседании в четверг проголосовали лишь 142 народных депутата из 226 минимально необходимых.
Мы приводим список голосовавших "за" включение проекта постановления в повестку.
Фракция БПП
Количество депутатов: 136
За: 51 Против: 2 Воздержались: 12 Не голосовали 42 Отсутствуют: 29
- Арешонков
- Арьев
- Артюшенко
- Бакуменко
- Барна
- Белозир
- Белоцерковець
- Буглак
- Вадатурський
- Валентиров
- Герасимов
- Демчак
- Дехтярчук
- Дмитренко
- Евлахов
- Ефимов
- Ионова
- Кит
- Козаченко
- Козир
- Кудлаєнко
- Лопушанський
- Лубенець
- Луценко
- Люшняк
- Македон
- Матузко
- Мельник
- Мельниченко
- Мельничук
- Немировський
- Онуфрик
- Паламарчук
- Ревега
- Рычкова
- Ризаненко
- Романюк
- Севрюков
- Соловей
- Спиваковський
- Спориш
- Сугоняко
- Третьяков
- Урбанский
- Фролов
- Черненко
- Чубаров
- Южаніна
- Юринець
- Юрчишин
- Яринич
Фракция Народный фронт
За: 53 Против: 0 Воздержались: 0 Не голосовали: 16 Отсутствуют: 12
- Алексеев
- Бендюженко
- Береза
- Бойко
- Бондар
- Бриченко
- Бурбак
- Васюник
- Величкович
- Висоцький
- Вознюк
- Войцеховська
- Гаврилюк
- Геращенко
- Горбунов
- Гузь
- Данілін
- Дейдей
- Дирив
- Дроздик
- Едаков
- Еленський
- Ефремова
- Кадикало
- Княжицький
- Кодола
- Колганова
- Корчик
- Котвицький
- Креминь
- Кривенко
- Кривошея
- Ксенжук
- Лапин
- Ледовських
- Лунченко
- Масорина
- Медуниця
- Пашинський
- Подберезняк
- Побочих
- Помазанов
- Присяжнюк
- Река
- Савчук
- Соляр
- Сташук
- Стеценко
- Сюмар
- Тетерук
- Тимчук
- Федорук
- Чорновол
Внефракционные:
Число депутатов: 54
За:9 Против:1 Воздержались:4 Не голосовали:22 Отсутствовали:18
- Геращенко И.В.
- Ільенко
- Констанкевич
- Кривенко
- Левченко
- Маткивський
- Парубий
- Сироед
- Шевченко
Фракция Самопомич
Число депутатов: 25
За:9 Против:0 Воздержались:4 Не голосовали:6 Отсутствовали:6
- Бабак
- Березюк
- Войцицька
- Зубач
- Лаврик
- Маркевич
- Пастух
- Романова
- Соболев
Фракция Радикальной партии Олега Ляшко
Число депутатов: 21
За:15 Против:0 Воздержались:0 Не голосовали:4 Отсутствовали:2
- Амельченко
- Заружко
- Кириченко
- Корчинская
- Кошелева
- Куприенко
- Ленский
- Линько
- Ляшко
- Мосийчук
- Рибалка
- Силантьев
- Скуратовський
- Шухевич
- Юзькова
Фракция политической партии "Батьківщина"
Число депутатов: 19
За:3 Против:0 Воздержались:1 Не голосовали:3 Отсутствовали:13
- Соболев
- Тарасюк
- Тимошенко Ю
Группа "Воля народу"
Число депутатов: 19
За:2 Против:0 Воздержались: 0 Не голосовали:12 Отсутствовали:5
- Лабазюк
- Пономарев
Как сообщалось, в Раде надеялись полностью запретить трансляцию ЧМ-2018 в Украине.
Ранее, в конце мая Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018, все матчи турнира будут показывать на телеканалах "Интер" и "НТН".