Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня сессии проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России.

За включение соответствующего проекта постановления (№8343) на заседании в четверг проголосовали лишь 142 народных депутата из 226 минимально необходимых.

Мы приводим список голосовавших "за" включение проекта постановления в повестку.

Фракция БПП

Количество депутатов: 136

За: 51 Против: 2 Воздержались: 12 Не голосовали 42 Отсутствуют: 29

Арешонков Арьев Артюшенко Бакуменко Барна Белозир Белоцерковець Буглак Вадатурський Валентиров Герасимов Демчак Дехтярчук Дмитренко Евлахов Ефимов Ионова Кит Козаченко Козир Кудлаєнко Лопушанський Лубенець Луценко Люшняк Македон Матузко Мельник Мельниченко Мельничук Немировський Онуфрик Паламарчук Ревега Рычкова Ризаненко Романюк Севрюков Соловей Спиваковський Спориш Сугоняко Третьяков Урбанский Фролов Черненко Чубаров Южаніна Юринець Юрчишин Яринич



Фракция Народный фронт

За: 53 Против: 0 Воздержались: 0 Не голосовали: 16 Отсутствуют: 12

Алексеев Бендюженко Береза Бойко Бондар Бриченко Бурбак Васюник Величкович Висоцький Вознюк Войцеховська Гаврилюк Геращенко Горбунов Гузь Данілін Дейдей Дирив Дроздик Едаков Еленський Ефремова Кадикало Княжицький Кодола Колганова Корчик Котвицький Креминь Кривенко Кривошея Ксенжук Лапин Ледовських Лунченко Масорина Медуниця Пашинський Подберезняк Побочих Помазанов Присяжнюк Река Савчук Соляр Сташук Стеценко Сюмар Тетерук Тимчук Федорук Чорновол

Внефракционные:

Число депутатов: 54

За:9 Против:1 Воздержались:4 Не голосовали:22 Отсутствовали:18

Геращенко И.В. Ільенко Констанкевич Кривенко Левченко Маткивський Парубий Сироед Шевченко

Фракция Самопомич

Число депутатов: 25

За:9 Против:0 Воздержались:4 Не голосовали:6 Отсутствовали:6

Бабак Березюк Войцицька Зубач Лаврик Маркевич Пастух Романова Соболев

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко

Число депутатов: 21

За:15 Против:0 Воздержались:0 Не голосовали:4 Отсутствовали:2

Амельченко Заружко Кириченко Корчинская Кошелева Куприенко Ленский Линько Ляшко Мосийчук Рибалка Силантьев Скуратовський Шухевич Юзькова

Фракция политической партии "Батьківщина"

Число депутатов: 19

За:3 Против:0 Воздержались:1 Не голосовали:3 Отсутствовали:13

Соболев Тарасюк Тимошенко Ю

Группа "Воля народу"

Число депутатов: 19

За:2 Против:0 Воздержались: 0 Не голосовали:12 Отсутствовали:5

Лабазюк Пономарев

Как сообщалось, в Раде надеялись полностью запретить трансляцию ЧМ-2018 в Украине.

Ранее, в конце мая Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018, все матчи турнира будут показывать на телеканалах "Интер" и "НТН".