За прошедшие сутки на донецком направлении без вести пропали двое украинских военнослужащих.

Об этом в четверг на брифинге Объединенных сил сообщил подполковник Валерий Кирик, передает УНН.

"Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружили противника и вступили в бой ... ", - рассказал Кирик.

По его словам, в результате решительных и смелых действий наступление противника было отбито.

"Во время боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной", - сказал Кирик.

Он отметил, что командованием Объединенных сил и военной части принимаются меры по установлению места пребывания военнослужащих.

Как сообщала Страна, за сутки на Донбассе погибли двое украинских военных и двое ранены.

Ранее в боях на Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе.

Также Путин прокомментировал обострение на Донбассе "Будут тяжелые последствия для украинской государственности".