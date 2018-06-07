Верховная Рада повторно приняла законопроект № 7322 "О дипломатической службе", который был одобрен как Закон 5 апреля. Несмотря на то, что проект был подан президентом Петром Порошенко, он его ветировал и вернул с двумя поправками.

Во-первых Порошенко не устраивало, что Кабмин был уполномочен определять статус, задачи и функции специальных миссий, передает ЮрЛига.

Во-вторых, президент Украины считал несоответствующим Конституции положение об обязательном проведении консультаций в комитете Верховной Рады, к предмету ведения которого относится вопрос дипломатической службы, для внесения Министром иностранных дел представления Президенту о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины с резиденцией в Киеве, Постоянного представителя Украины при международной организации, представителя Украины при международной организации, Главы Миссии Украины при международной организации.

Законом установлены правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составляющей государственной службы, а также особенности ее прохождения и правового статуса должностных лиц дипломатической службы.

Дипломатическая служба определяется как государственная служба особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой национальных интересов государства в сфере международных отношений, а также прав и интересов украинских граждан и юридических лиц за рубежом.

Предусмотрено, в частности, установление контрактной формы прохождения дипломатической службы, категоризацию дипломатических должностей с учетом стандартов госслужбы и решение вопросов, связанных с долгосрочной командировкой данных работников.

Также дано определение ротации как планового замещения должностей в органах дипломатической службы должностными лицами этой службы.

Кроме того, урегулированы вопросы определения специфики оплаты труда, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.

Порошенко внес законопроект в Парламент 20 ноября 2017 года. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования.

"Страна" разбиралась, почему президент ветировал закон о диппслужбе. В парламенте говорят только о попытке усилить контроль за назначениями по примеру других стран вроде США.