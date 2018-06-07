В прокуратуре Волынской области сообщили о завершении досудебного расследования в отношении судьи Луцкого горрайонного суда области, который обвиняется в вынесении заведомо неправосудного определения (ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса).

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.

В прокуратуре считают, что своим определением судья незаконно освободил из-под стражи разыскиваемого за совершение преступления гражданина Республики Беларусь, что привело к прогнозируемому укрытию от правоохранительных органов Беларуси.

"Кроме того, действия судьи подрывают авторитет правоохранительных и судебных органов Украины в области международного сотрудничества по уголовным делам", - уверены в прокуратуре.

По закону постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщала "Страна", Детективы НАБУ задержали на взятке судью Голосеевского райсуда столицы.

Мы писали, что Высший совет правосудия уводил судью за кражу коробки с чаем и часами.

Ранее в Киеве разоблачили "черных" адвокатов и судью, которые подделывали завещания на квартиры.



