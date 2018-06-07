Кабмин одобрил План мероприятий по реализации Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность и конкурентоспособность". Стратегия была утверждена еще в августе 2017.

Таким образом определены мероприятия, которые будут реализованы в краткосрочной перспективе для повышения энергоэффективности и конкурентоспособности украинской экономики, а также - усиления энергетической безопасности, передает ЮрЛига.

Ответственным органам исполнительной власти поручено в июле-сентябре 2018 года внести на рассмотрение правительства Украины проект адресной монетизации льгот и субсидий.

В целом Украина нацелена на снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году и увеличение объемов отечественного производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии.

Как сообщала "Страна", ЕС готов инвестировать около 100 миллионов евро в энергоэффективность Украины.Также готовится программа на сумму еще около 50 миллионов для поддержки внутренне перемещенных лиц, чтобы переселенцы получали не только жилье, но и рабочие места.

Напомним, что украинцам ужесточили правила выдачи субсидий.