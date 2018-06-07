Еще один дальний сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в четверг приземлился на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает российский Интерфакс.

Как сообщалось, 30 мая в Англию были переброшены три дальних тяжелых бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла В-1В с авиабазы ВВС США Дайс (штат Техас).

С тех пор американские бомбардировщики регулярно проводят многочасовые тренировочные полеты у западных границ России в регионе Балтики.

В частности, в среду на выполнение задания вблизи российских рубежей на Балтике с авиабазы Фэрфорд в Великобритании вылетал американский бомбардировщик В-1В с бортовым номером 86-0101 позывными CROOK1.

Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии является передовым пунктом базирования стратегической авиации ВВС США для проведения операций на европейском театре военных действий, в том числе для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

Как сообщала Страна, ранее Пентагон заявил, что авиация США продолжит полеты над Черным морем, несмотря на протесты России.

Ранее Бельгия и Британия подняли военную авиацию на перехват российских бомбардировщиков.

Мы писали, что Пентагон перебросил в Европу стратегические бомбардировщики B-52.