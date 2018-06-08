Рада минимальным числом голосов ратифицировала покупку "вертолетов Авакова"
Парламент Украины ратифицировал соглашение с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки французских вертолетов для Нацполиции, ГСЧС, погранслужбы и Нацгвардии Украины.
За принятие законопроекта № 0189 проголосовали 227 депутатов при минимально необходимых 226, передают Украинские новости.
Соглашение о поддержке Францией создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине было подписано 29 мая, оно вступает в силу после уведомления сторонами друг друга о завершении внутригосударственных процедур.
Привлечение кредита предусмотрено на реализацию проекта французской компанией Airbus Helicopters SAS.
Предполагается привлечь банковские займы на 430 млн евро и казначейский займ на 45 млн евро сроком на 6 лет.
Процентная ставка банковского займа включает Европейскую межбанковскую ставку предложения на 3 месяца (ЕURIBOR 3m) плюс маржа не более чем на 2,5%; процентная ставка по казначейскому займу является ставкой TICR (справочная коммерческая процентная ставка).
Согласно соглашению, контракты между французским поставщиком и украинским покупателем, должны быть профинансированы не позже 31 декабря 2019 года.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, соглашение предусматривает закупку МВД 55 вертолетов компании Airbus Helicopters трех моделей - Н145, Н125 и Н225, в 2018 году МВД планирует получить первые 4 вертолета. Все вертолеты будут поставлены в течение 3,5 лет.
"Страна" разбиралась, что такое "вертолеты Авакова" и почему от них отказалась Польша.
Первые машины, которые прилетят в Украину до конца года, будут выполнять спасательную и медицинскую функции.
Отметим, что во Франции создали устройство для тех, кто боится летать.