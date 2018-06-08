Парламент Украины ратифицировал соглашение с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки французских вертолетов для Нацполиции, ГСЧС, погранслужбы и Нацгвардии Украины.

За принятие законопроекта № 0189 проголосовали 227 депутатов при минимально необходимых 226, передают Украинские новости.

Соглашение о поддержке Францией создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине было подписано 29 мая, оно вступает в силу после уведомления сторонами друг друга о завершении внутригосударственных процедур.

Привлечение кредита предусмотрено на реализацию проекта французской компанией Airbus Helicopters SAS.

Предполагается привлечь банковские займы на 430 млн евро и казначейский займ на 45 млн евро сроком на 6 лет.

Процентная ставка банковского займа включает Европейскую межбанковскую ставку предложения на 3 месяца (ЕURIBOR 3m) плюс маржа не более чем на 2,5%; процентная ставка по казначейскому займу является ставкой TICR (справочная коммерческая процентная ставка).

Согласно соглашению, контракты между французским поставщиком и украинским покупателем, должны быть профинансированы не позже 31 декабря 2019 года.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, соглашение предусматривает закупку МВД 55 вертолетов компании Airbus Helicopters трех моделей - Н145, Н125 и Н225, в 2018 году МВД планирует получить первые 4 вертолета. Все вертолеты будут поставлены в течение 3,5 лет.

"Страна" разбиралась, что такое "вертолеты Авакова" и почему от них отказалась Польша.

Первые машины, которые прилетят в Украину до конца года, будут выполнять спасательную и медицинскую функции.

Отметим, что во Франции создали устройство для тех, кто боится летать.