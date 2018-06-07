Наконец-то раскрыт свадебный подарок Королевы Великобритании Елизаветы II Меган Маркл и принцу Гарри. Ее величество презентовала внуку и его новоиспеченной супруге особняк в графстве Норфолк - Йорк-коттедж. Об этом сообщает Express.

Это единственный презент, который приняли молодожены. За месяц до свадьбы Меган Маркл и принц Гарри попросили гостей церемонии вместо подарков сделать пожертвования в один из выбранных ими фондов.

Всем, кто ослушался, презенты после торжества были возвращены. Кроме одного единственного, который преподнесла королева Елизавета.

Фото: express.co.uk

Йорк-коттедж - один из любимых королевских домов, который находится на территории имения Сандрингем в Норфолке. Общая площадь имения составляет 8 тыс. гектаров и включает в себя общественный парк площадью 240 гектаров и сад площадью 24 гектара, который соединен с главным домом.

Особняк, который теперь принадлежит принцу Гарри и Меган Маркл, был построен в XIX веке королем Эдуардом VII. Затем поместьем владели Георг V и отец королевы Елизаветы II Георг VI, от которого она и унаследовала дворец.

В настоящее время Гарри и Меган живут в коттедже Ноттингема на территории Кенсингтонского дворца и будут использовать новый дом для отдыха за городом.

Как сообщала Страна, Принц Гарри и его жена передумали ехать в Намибию и проведут медовый месяц в Канаде.

Кстати, бывший муж Меган Маркл обручился с диетологом-блондинкой.

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