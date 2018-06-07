В четверг, 7 июня, в Киеве на улице Бажова прорвало трубу и вымыло грунт. Автомобиль, который стоял рядом, повис над ямой. Инцидент случился около 11:00, сообщает "Информатор".

По данному адресу порвало трубу около одного из люков. Из-за хлещущей под давлением воды вымыло грунт.

"Машина немного скатывается вниз", - отмечает жительница дома Ольга. Ее машина также стояла возле ямы, но благодаря тому, что о ЧП рассказали соседи, авто быстро убрали. А вот стоящий рядом Kia забрать некому, так как владелец машины в командировке в другом городе. По словам женщины, это уже не первый случай прорыва трубы в месте заасфальтированной площадки. Два года назад здесь из-под земли также хлестала вода.

Фото: kiev.informator.ua

На место приезжали сотрудники "Киевводоканала". Они перекрыли воду, оградили площадку и уехали. На место также прибыла полиция, которая зафиксировала случай.

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