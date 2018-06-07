В пятницу 8 июня на большей территории Европы и Украины ожидается сухая и теплая погода. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

"Температурная "поляна" Европы - симметричная. На западе и на востоке завтра ожидается + 22 + 28 градусов. Посередине - Балканы, через Чехию, Германию до Дании и даже к югу Швеции преобладать жара, + 25 + 33 градуса. В большинстве районов Испании и в Португалии - прохладно, + 12 + 20 градусов. В Украине завтра + 22 + 28 градусов, Запад - очень теплый, Восток - свежий. Дожди с грозами вероятные в западных областях, остальные территории - в солнце и роскошных кучевых облаках.

В Киеве 8 июня будет сухо и +27 градусов. Вероятность дождя в столице - в субботу. Потому ночная температура начинает выравниваться и уже почти не будет ниже 10 градусов", - написала она.

Фото: facebook.com/

Как сообщала Страна, синоптики обещают перед выходными короткие дожди и теплую погоду.

Мы писали, что синоптики обещают умеренную жару без осадков.

Ранее синоптик обещает украинцам очень холодные ночь и утро в первый четверг июня.