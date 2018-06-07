В случае признания виновным водителя, сбившего ребенка на велосипедисте в ДТП со спецавтомобилем - его покрывать не будут.

Об этом в кулуарах парламента сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

"В отношении громкого ДТП, где автомобиль сбил ребенка, - в тот же вечер было открыто криминальное производство, в тот же вечер водитель был опрошен, проведены все необходимые следственные действия. Сейчас делается экспертиза дорожно-транспортной обстановки и, если водитель будет признан виновным судом, он понесет всю ответственность. Никто его прикрывать не будет", - сообщил Геращенко.

Кроме того, отвечая на вопрос относительно отстранения водителя-участника ДТП, народный депутат сообщил, что "в таких случаях всегда человек отстраняется на период проведения следствия".

ДТП предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

В Киеве на проспекте Григоренко возле станции метро "Позняки" вечером автомобиль сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе. В СМИ сообщали, что это мог быть автомобиль сопровождения кортежа президента, но в Администрации президента эту информацию опровергли.

Позже в Нацполиции сообщили, что участником ДТП был полицейский автомобиль, который выполнял спецзадание. Было начато производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", у Кабмина собрались велосипедисты, которые требовали расследовать дело сбитого кортежем мальчика.

Велосипедисты требуют объективного расследования этого инцидента и боятся, что дело "замнут".

Ранее сообщалось, что киевляне не давали уехать авто из кортежа с места ДТП, где сбили мальчика