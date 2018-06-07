Погода в Украине в пятницу, 8 июня, в большинстве областей Украины будет сухой и солнечной, однако на западе страны пройдут дожди с грозами.

Как информирует Укргидрометцентр, в пятницу в западных областях стоит готовиться к ухудшению погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут дожди, местами ливни и грозы.

Жителям других регионов в пятницу можно выходить из дома без зонта, поскольку на остальной территории Украины в пятницу будет сухо и солнечно.

Так, в северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах комфортных +22+26.

Примерно такой же будет погода на побережьях морей в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

На востоке страны столбики термометров в пятницу поднимутся максимум до +24.

В Киеве 8 июня прогнозируют +23+25, солнечно и без осадков.

Фото: meteo.gov.ua/

Как сообщала Страна, синоптики обещают умеренную жару без осадков.

Также синоптик предупредила, что в ночь на 7 июня сильно похолодает.

Мы писали, что синоптик объяснила, почему ошиблись ее коллеги, которые обещали Киеву дожди.