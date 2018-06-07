Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сможет направить первые дела в создаваемый Антикоррупционный суд не ранее декабря 2018 - января 2019.

Об этом сообщила глава САП Назар Холодницкий в эфире телекомпании "Прямой", передают Украинские новости.

"Этот суд (Антикоррупционный - Прим.Ред.) может заработать реально, в лучшем случае, мои прогнозы - декабрь начало января - мы сможем направить первые производства", - сказал он.

При этом Холодницкий допустил возможность принятия Антикоррупционным судом и оправдательных приговоров.

Как сообщала "Страна", Холодницкий вернул на доработку в НАБУ дело о предложении взятки Супрун.

Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась в НАБУ из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата.

По ее словам, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

Напомним, что Печерский суд Киева назначил экспертизу звукозаписей из аквариума Холодницкого.