В МВФ проанализируют принятый в Раде Закон об Антикоррупционном суде, но для этого требуется время.

Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг, передает Интерфакс.

"Это случилось (голосование в Раде - Прим.Ред.) несколько часов назад, поэтому сейчас мы будем оценивать этот закон, как он был принят", – сказал он.

Райс пояснил, что для МВФ решающим является процесс отбора судей Антикоррупционного суда.

"В этой связи решающим является процесс отбора судей, заседающих в этом суде, и важно, чтобы панель независимых экспертов, поддерживающая этот процесс, играла решающую роль в проверке того, что кандидаты на должность судьи имеют необходимую квалификацию", – подчеркнул представитель фонда.

Он отметил, что это те вопросы, которые МВФ рассматривает как приоритетные.

"Принятие Верховной Радой в четверг закона о Высшем антикоррупционном суде дополняет антикоррупционную стратегию власти Украины, а такой суд является ее новым основополагающим компонентом", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ", – говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером.

Райс добавил, что Фонд и Украина продолжают работу над завершением четвертого пересмотра программы расширенного кредитования EFF.

В четверг, 7 июня в Верховной Раде был принят закон об Антикоррупционном суде, что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Фонд, чью позицию поддерживают другие внешние кредиторы, настаивал, что в этом законе должна была быть закреплена определяющая роль формируемой международными организациями экспертной панели по отбору кандидатов в судьи Антикоррупционного суда.

Как сообщала "Страна", посол США Мари Йованович пригрозила Украине невыдачей кредитов без закона об Антикоррупционном суде. Американский дипломат также акцентировала внимание, на том, что Совет международных экспертов должен отыгрывать центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, что Веницианская комиссия призвала Украину быстро запустить работу Антикоррупционного суда.