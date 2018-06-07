Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе санкционированного судом обыска банковской ячейки подозреваемого в государственной измене и арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского договор с российским пропагандистским СМИ, похожий на пистолет предмет и более $200 тыс наличными.

"В ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя так называемого "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более $200 тысяч, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - сообщает в четверг вечером пресс-центре СБ Украины.

Как сообщала Страна, стало известно, что СБУ готовит новые "пидозры" по делу о госизмене Вышинского.

Ранее адвокат Вышинского не исключил, что его подзащитного обменяют на Романа Сущенко.