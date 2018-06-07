В Дарницком лесопарке нашли тело мужчины, убитого прошлой осенью
В соцсетях просят помочь установить личность мужчины, тело которого было обнаружено расчлененным в Дарницком лесопарке в декабря 2017 года.
"Помогите установить личность!
04.12.2017 на территории Дарницкого лесопарка (квадрат #24) было обнаружено расчленённое тело мужчины, примерный возраст 18-25 лет. Из характерных примет есть только тату от локтя до запястья, скорее всего правой руки. Также, на месте была найдена цепочка бело-желтого цвета, которая могла принадлежать потерпевшему.
Примерное время убийства начало ноября 2017 года.
По всем вопросам просьба обращаться к нам в личные сообщения, анонимность гарантирована", - отметили в публикации Facebook-сообщества КиевОперативный.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
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