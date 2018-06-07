Затяжная засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере до половины всего урожая зерновых. От отсутствия дождей на протяжении нескольких месяцев больше всего пострадали ячмень и пшеница.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

Директор частного агропромышленного предприятия "Людмила" (Хмельницкая обл.) Николай Гурский говорит, что последний дождь и единственный с конца зимы - прошел в его районе 3 недели назад, и был очень слабым.

Аграрий отмечает, что потери его хозяйства по пшенице могут достичь 30%, сои - около 20%.

По словам директора фермерского хозяйства "Щедрая Усадьба-М" (Хмельницкая обл.) Александра Бондаря, если обильные осадки не выпадут в ближайшее время, его хозяйство может потерять около 40% урожая пшеницы и половину всей сои.

Директор ООО "Терра" (Днепропетровская обл.) Александр Дорошенко отметил, что потери урожая на его предприятии тоже могут достичь 50%.

Украинские аграрии рассчитывали в этом году на увеличение урожая. Украинская зерновая ассоциация прогнозировала рост в районе 3% – до до 61,85 млн тонн.

Ранее "Страна" сообщала, что урожай пшеницы в Европе упадет на 200 тыс тонн из-за засухи, а также о том, что если температура продолжит расти, то Украина потеряет Полесье и начнется засуха.