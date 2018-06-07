Президент Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.

"Я считаю украинцев и русских практически одним народом… и мне неловко слушать, что до сих пор существует проблема с трудоустройством", - заявил Путин, добавив, что уже общался на эту тему с представителями МВД и миграционной службы.

"Постараюсь сделать так, чтоб в вашем случае проблемы были закрыты. Мы должны идти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное, и демократическое соизмерение", – заявил Путин.

Как сообщала "Страна", ранее Путин прокомментировал обострение на Донбассе.

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