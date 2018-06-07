Владимир Путин сегодня провел 4-часовую "прямую линию", на которой отвечал на вопросы жителей России - и не только: с хозяином Кремля общались также крымчане и беженцы из Донбасса.

Учитывая, что это было общение с обывателями, а не журналистами, то внутренней политике российский президент посвятил львиную долю эфирного времени. Но затронул он и международную повестку. И сделал несколько заявлений по Украине.

Они касались обострения на Донбассе, Минских соглашений, упрощения получения российского гражданства и режиссера Олега Сенцова.

"Страна" собрала все заявления Путина об Украине.

"Тяжелые последствия для украинской государственности"

Украинская тема началась с того, что российскому президенту в прямой эфир позвонил писатель Захар Прилепин, который сейчас воюет на стороне "ДНР". Он рассказал Путину, что ситуация обострилась, а украинская армия готовится к наступлению.

Хозяин Кремля ответил неожиданно резко и однозначно:

"Если это случится, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые там живут в ЛНР и ДНР. Мы оказываем этим республикам помощь и будем делать это дальше".

Российский президент также заявил, что СММ ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов именно со стороны ВСУ.

"И сейчас представители ОБСЕ фиксируют увеличение этих обстрелов именно со стороны вооружённых сил Украины. Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути выполнения минских соглашений? Это просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата – восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше и чем дальше это происходит, тем хуже для Украины", - сказал Путин.

В Украине многие восприняли это заявление как практически прямую угрозу военного вмешательства, если ВСУ действительно решат наступать.

"Избиратели с этих территорий не нужны"

Обострение в регионе Путин связал с предвыборной лихорадкой в Украине. По его мнению, украинская власть разжигает конфликт, чтобы не возвращать в правовое поле Украины территории с антимайдановски настроенным электоратом.

"Мне иногда кажется, что Украина, вступая в новый политический цикл...Это выборы в Раду, это президентские выборы...Ситуация в этой связи усугубляется. Нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему "ЛНР" и "ДНР". В том числе, потому что ей не нужны избиратели с этих территорий, потому что ясно, что за эту власть они никогда не проголосуют. Если власть продолжит грабить народ и откладывать деньги на черный день в офшоры, ничего хорошего не произойдет".

Упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Отвечая на вопрос беженцев из Донбасса, Путин заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.

"Это трагедия большая, трагедия Украины, украинского народа и наших соотечественников. … Я считаю украинцев и русских практически одним народом, … и мне неловко слушать, что до сих пор существует проблема с трудоустройством", – заявил Путин, добавив, что уже общался на эту тему с представителями МВД и миграционной службы.

"Постараюсь сделать так, чтоб в вашем случае проблемы были закрыты. Мы должны идти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное, и демократическое соизмерение", – заявил глава государства, отметив что Россия сталкивается с демографической проблемой, связанной с сокращением в стране числа женщин детородного возраста.

"Одно из немногих средств решения этой проблемы для России – это привлечение наших соотечественников в Россию. Конечно, прежде всего речь идет о людях вне зависимости от национальностей и религиозной принадлежности, но речь прежде всего идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющими соответствующие компетенции.

Поэтому в этой сфере совершенно точно должны быть приняты серьезные кардинальные меры с учетом, конечно, интересов наших граждан Российской Федерации, проживающих в тех или иных регионах, и имею в виду ситуацию на рынке труда", - сказал президент РФ.

По его совам, либерализация получения гражданства - "это в первую очередь касается украинских граждан, где бы они ни были, где бы ни проживали".

О выдаче Сенцова "пока не думали"

Путин также прокомментировал возможность обмена приговоренного в РФ к 20 годам колонии украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Херсоне главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам, Вышинского арестовали за то, что он журналист.

"Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые. Поэтому мы пока об этом не думали", — сказал Путин, отвечая на вопрос.

"Надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят", - рассказал о своих планах по Вышинскому Путин.

Отметим, что в Украине муссируется тема обмена Вышинского не на Сенцова, а на Сущенко - который тоже является журналистом (хоть и проходит по статье "шпионаж").

Пропустил вопрос о Порошенко

Забавный курьез произошел под занавес "прямой линии". Путина спросили, зачем он "признаёт" украинского президента Порошенко. Путин произнес: "Очень интересный вопрос", но не стал на него отвечать и сразу перешел к следующему вопросу.