"Национальные дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве. Ранее за несколько часов до этого они объявили ультиматум ромам, потребовав покинуть лес.

Соответствующее видео опубликовано на странице организации в Facebook.

"Сейчас! Субботник в Голосеево - освобождаем парк от "мусора", - говорится в подписи к видео.

При этом сам лагерь пуст, они встречают только несколько людей, которые вывозят свои вещи.

Потом "дружинники" в масках ломают построенные из подручных материалов жилища ромов.

Напомним, первые погромы ромских таборов начались в конце апреля - на Лысой горе, активисты C14 демонтировали и сожгли лагерь ромов, которые живут там в течение длительного времени. Мы рассказывали, как националисты после дня рождения Гитлера напали на табор ромов и к чему это привело.

Мы писали, что в Тернополе на лагерь ромов напали люди с бейсбольными битами.

Также во Львове полиция открыла дело после пожара в лагере ромов на 9 мая.