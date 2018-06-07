Советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев скончался после тяжелой болезни. Ему было 83 года.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.

Виктор Толмачев работал в КБ "Антонов" с 1964 года, придя на предприятие в качестве инженера-конструктора. Впоследствии он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций.

С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".

В начале июня в России заговорили о возобновлении производства Ан-124 "Руслан".

Фото: facebook.com/alexey.rogozin

Видео: youtube.com/Расследование Авиакатастроф

"Страна" разбиралась, как украинская "Мрия" становится китайской.

"После подписания договора с украинской компанией Китай получил доступ к уникальным технологиям в области авиастроения", — помпезно заявил китайский телеканал CCTV.

Отметим, что бывший генконструктор "Антонова" будет создавать авиапромышленность Азербайджана.

Причина, по которой генконструктор покинул Украину - упразднение его должности в АНТК по указке "высокого начальства". "Другого выхода у меня просто не было", - отметил он.

Также мы писали, что "Антонов" обещает за пять лет выпустить не менее 70 самолетов.