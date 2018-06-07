Умер разработчик самого большого самолета в мире Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев
Советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" Виктор Толмачев скончался после тяжелой болезни. Ему было 83 года.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.
Виктор Толмачев работал в КБ "Антонов" с 1964 года, придя на предприятие в качестве инженера-конструктора. Впоследствии он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций.
С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".
В начале июня в России заговорили о возобновлении производства Ан-124 "Руслан".
Фото: facebook.com/alexey.rogozin
Видео: youtube.com/Расследование Авиакатастроф
"Страна" разбиралась, как украинская "Мрия" становится китайской.
"После подписания договора с украинской компанией Китай получил доступ к уникальным технологиям в области авиастроения", — помпезно заявил китайский телеканал CCTV.
Отметим, что бывший генконструктор "Антонова" будет создавать авиапромышленность Азербайджана.
Причина, по которой генконструктор покинул Украину - упразднение его должности в АНТК по указке "высокого начальства". "Другого выхода у меня просто не было", - отметил он.
Также мы писали, что "Антонов" обещает за пять лет выпустить не менее 70 самолетов.