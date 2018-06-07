В 17:50 пожар 7 июня в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован, ранее сообщалось, что его локализовали.

Об этом сообщает ГосЧС на своем сайте.

К тушению были привлечены 25 единиц техники и 138 человек, из них от ГосЧС - 15 единиц техники и 116 человек.

Авиацией с начала работ было осуществлено 69 сбросов (318 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн).

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

В Киеве радиационный фон составляет 12 мкР / ч (безопасный уровень - до 30 мкР / ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч).

На промышленной площадке Чернобильской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).

Как сообщала Страна, Чернобыльскую зону снова откроют для туристов после пожара в "рыжем лесу".

Ранее спасатели заявили, что в Киеве не стоит паниковать из-за пожара в Рыжем лесу Чернобыля.