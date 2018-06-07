Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствовал принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде и призвал быстро создать его.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"С большим удовлетворением, я бы даже сказал с большой радостью я узнал о сегодняшнем решении Верховной Рады принять закон о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, закон как принят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады с сегодняшним голосованием и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в принятие закона", - цитирует его в опубликованном сообщении.

Букиккио подчеркнул, что Антикоррупционный суд является важным шагом вперед для Украины, Европы и "для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции".

"Сегодняшнее голосование показывает, что Украина полна решимости продолжать путь реформ и европейской интеграции. Сейчас я призываю всех заинтересованных лиц обеспечить быстрое создание суда и предоставить ему соответствующие средства для его функционирования", - отметил он.

Как сообщала "Страна", закон об Антикоррупционном суде приняли с учетом требований западных партнеров.

"Друзья, только розданное в зале решение комитета предоставляет международников право вето, которое требовали и мы, и МВФ, и другие международные партнеры", - написал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Напомним, что в Венецианской комиссии просят Раду принять закон об Антикоррупционном суде до 6 июня.