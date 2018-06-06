14 июня в России начинается Чемпионат мира по футболу 2018. Города, в которых пройдут матчи: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саранск, Ростов на Дону, Екатеринбург.

Матч открытия и финал состоятся на стадион "Лужники" в Москве, полуфиналы – один в Москве, второй в Санкт-Петербурге.

Во всех этих городах скоро появятся тысячи украинцев, которые, несмотря на призывы власти, едут в Россию - хоть там и не будет игры украинской команды.

В Украине тем временем развернулась целая кампания против ЧМ-2018 - власти хотят запретить его трансляцию на "Интере", а в соцсетях призывают "сдавать" едущих на Чемпионат в ФСБ, представляя их как террористов.

Тем не менее, всё это пока выглядит кругами на воде. Простые болельщики не обращают внимания на призывы и билетов не сдают. "Страна" разбиралась, что ждет их в РФ: цены на жилье, транспорт и билеты на матч.

Украинцы на Чемпионате мира по футболу

Украинские власти какое-то время размышляли, не бойкотировать ли чемпионат, который принимает страна-агрессор. Однако ситуация решилась сама собой: сборная Украины проиграла Хорватии и не смогла выйти на ЧМ.

После этого Федерация футбола Украины уведомила ФИФА, что отказывается от своей квоты на билеты для болельщиков. Также ФФУ отстранилась от помощи украинским журналистам в получении аккредитации - объяснив это беспокойством за безопасность представителей наших СМИ в России.

Несмотря на это, граждане Украины купили несколько тысяч билетов, вызвав реакцию Госпогранслужбы, которая начала призывать никуда не ехать.

Отговаривала болельщиков от поездки и вице-спикер Ирина Геращенко, которая заявила, что не стоит ехать в страну, где болельщиков из Украины могут задержать. "Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что угодно, что происходит в России", - сказала Геращенко.

Кроме властей в антифутбольную пропаганду включились и активисты. Их обескуражило, что после четырех лет конфликта с Россией туда едут смотреть чемпионат тысячи украинцев. Возможно, этим объясняются столь радикальные меры, которые предложила экс-советница губернатора Одесской области, блогер Зоя Казанжи.

Она призвала слать компрометирующие смски украинцам, которые едут на ЧМ-2018 по футболу, чтобы у тех появились проблемы с ФСБ.

"А давайте замутим флеш-моб! Сколько у нас там уезжают на футбол в Россию? Пять тысяч? Наверняка, часть этих людей известна – это ж могут быть наши соседи, знакомые, коллеги и т.д. У вас есть их номера телефонов? Так вот, сразу, как они пересекут границу, надо их активно эсэмэсить с варьируемыми текстами: "Ну что, заложил уже взрывчатку? Уходи оттуда быстрее!"; "Привет! Координаты для бомбардирования получены. Спасибо за службу!"; "Твои сведения ценны. Продолжай собирать дальше. Прием!"; "Списки получены. Приступай к ликвидации!" ну и так далее", - пишет Казанжи в Facebook.

Она предполагает, что у этих людей могут быть в РФ неприятности, но "почему бы согражданам не скрасить пребывание в России?". И добавляет: "А там, гляди, и наши подтянутся. На подготовленные позиции".

Как смотреть ЧМ-2018 в Украине

Если тысячи украинцев поедут в Россию, то миллионы будут смотреть чемпионат мира дома.

Сообщалось, что в Украине матчи Мундиаля покажет телеканал "Интер". Комментировать для украинцев футбольные поединки ЧМ-2018 будет Роман Кадемин - известный телеведущий и спортивный журналист, комментатор чемпионата мира - 2006 и зимних Олимпийских игр-2014.

Восемь матчей также должен показать телеканал НТН. В частности, это будут такие матчи группового этапа: 25 июня Саудовская Аравия – Египет, 25 июня Испания – Марокко, 26 июня Австралия - Перу, 26 июня Нигерия – Аргентина, 27 июня Мексика – Швеция, 27 июня Швейцария – Коста-Рика, 28 июня Япония – Польша, 28 июня Панама – Тунис. Все остальные матчи будут на "Интере".

Правда, в Верховной Раде уже заговорили о запрете трансляции "вражеского" футбола на территории Украины - поэтому показ не гарантирован.

6 июня Комитет Рады по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о запрете трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России на территории Украины.

Однако в четверг 7 июня на внесение данного постановления в повестку дня не хватило голосов. Поименный список тех нардепов, кто хотел запретить украинцам смотреть ЧМ-2018 можно прочитать здесь.

Есть ли еще билеты на ЧМ-2018

Легальным источником покупки билетов является только сайт FIFA. Однако это касается именных документов. Еще есть билеты, выделенные спонсорам и организаторам - их вполне могут продавать. Де-юре это запрещено, но де-факто - торговля идет полным ходом. По подсчетам экспертов, на черном рынке - минимум 10% таких билетов.

Да и именные билеты тоже продаются перекупщиками. Дело в том, что в паспорт при входе на стадион никто не смотрит - иначе бы образовались огромные очереди. А значит несовпадение имени, при котором билет могут аннулировать, не играет такой роли.

Кроме того, на сайте Федерации билетов хронически нет. Вот данные на полдень пятнцы 8 июня:

А вот у перекупщиков, которых в РФ хоть и блокируют, но они все равно обходят запреты, билеты еще есть, но их осталось менее 30%. Цены варьируются, но самые дешевые варианты уже раскуплены.

К примеру, на первый матч Россия – Саудовская Аравия они стартуют от 60 тысяч рублей (немного более 25 тысяч гривень по курсу НБУ), на матч группы Б Испания-Португалия - от 45 тысяч руб для граждан РФ и от 55 тысяч рублей (23 тысячи гривень) для иностранцев.

В целом стартовые цены на разные матчи – от 40 до 65 тысяч рублей (16,8-27,3 тысяч гривен). Полуфинал – от 70 тысяч рублей для россиян и от 90 для иностранцев.

А на финал цены стартуют от 150 тысяч рублей для граждан РФ и от 190 тысяч (37 800 грн) для иностранцев. Дальше они идут по 190, 250 и 350 тысяч рублей.

Разумеется - это цены перекупщика. Они выше, чем у FIFA, на сайте которой билетов хронически нет, а те, что выбрасываются - мгновенно сметаются.

Вот цены на билеты от FIFA. Последняя колонка, где цены указаны в рублях - только для граждан России. Всего было выделено более четырех миллионов билетов.

Среди иностранцев больше всех билетов купили американцы, далее идут бразильцы и колумбийцы.

Для посетителей футбола в России запланированы льготы. Фаны, имеющие билеты на футбол и оформившие "Паспорт болельщика" (FAN ID), могут бесплатно внутри России поехать на поезде в город, где проходит матч. Для этих целей будут организованы дополнительные поезда.

Также при наличии билета на стадион и Паспорта болельщика можно воспользоваться бесплатным проездом на городском транспорте в городах-организаторах - но только в день матча.

Аренда жилья в городах ЧМ-2018

Что касается жилья, то его собственники на время чемпионата закономерно подняли цены.

Количество квартир для сдачи в аренду в зависимости от города выросло - часть из них никода не сдавались раньше.

Цены при этом кусаются - например, в Саранске за очень скромную квартиру хотят 71 евро в сутки, при том что даже в Москве можно найти жилье дешевле. А более-менее приличные аппартаменты сдаются по 12-14 тысяч гривень, свидетельствуют данные сервиса Airbnb.

В Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге есть квартиры, которые сдаются за 20-25 тысяч рублей в сутки (8,4-10,5 тысяч грн), однако есть возможность найти и жилье по более приличным ценам.

Впрочем, на собственников квартир ценовые ограничения не распространяются - поэтому здесь подорожание в несколько раз предсказуемо.

А вот отели в среднем подняли цены на скромные по меркам Лиги Чемпионов в Киеве 50%. Просто Ростуризм накануне утвердил максимально допустимую стоимость номеров в гостиницах городов, принимающих ЧМ.

В отелях регулярно проходят проверки превышения рекомендованных цен - более 50 гостиниц уже оштрафовали.

Так, максимальная стоимость размещения в отелесамой массовой категории 3* в Москве установлена от 12,2 тыс. до 28 тыс. руб. за ночь (в зависимости от уровня комфорта), в Петербурге — от 10,5 тыс. до 30 тыс. руб., в Казани — от 9 тыс. до 24,7 тыс. руб., в Сочи — от 4,6 тыс. до 16,3 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — от 11,3 тыс. до 33,5 тыс. руб. и т.д.

На международном сайте онлайн-бронирования Booking.com в наличии есть гостиницы - есть цены по 3000 и 4000 грн за номер на двоих в сутки - и это в Москве и Питере. Достаточно скромно для такого срока - за неделю до чемпионата.

Факты о чемпионате

Россия впервые станет страной-хозяйкой ЧМ, который, в свою очередь, впервые будет проведен в Восточной Европе. Кроме того, впервые Чемпионат пройдет на территории сразу двух частей света — Европы и Азии.

Официальным талисманом чемпионата стал волк Забивака. Официальный гимн – песня Colors в исполнении американского певца Джейсона Деруло.

Официальным оракулом Мундиаля в ФИФА назначили глухого кота Ахилла из Эрмитажа в Санкт-Петербурге. 13 июня на специальной пресс-конференции ФИФА в Петербурге Ахиллу выдадут официальный сертификат. А потом кот сделает первое предсказание на результат первого матча (Россия – Саудовская Аравия). Перед Ахиллом поставят две миски с кормом, и из чьей миски кот поест, та команда и победит.

Видеоролик-презентация логотипа чемпионата содержал карту России с включенным в нее Крымом. Это вызвало возмущение международных организаций. ФИФА была вынуждена официально извиняться перед ФФУ, а карта России была вырезана из ролика.

В ФИФА не разрешили России открывать официальные фан-зоны предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 в аннексированном Крыму.

Расписание матчей

Группа A

14.06 Россия – Саудовская Аравия, Москва, Лужники (18:00)

15.06 Египет – Уругвай, Екатеринбург (15:00)

19.06 Россия – Египет, Санкт-Петербург (21:00)

20.06 Уругвай – Саудовская Аравия, Ростов-на-Дону (18:00)

25.06 Уругвай – Россия, Самара (17:00)

25.06 Саудовская Аравия – Египет, Волгоград (17:00)

Группа B

15.06 Марокко – Иран, Санкт-Петербург (18:00)

15.06 Португалия – Испания, Сочи (21:00)

20.06 Португалия – Марокко, Москва, Лужники (15:00)

20.06 Иран – Испания, Казань (21:00)

25.06 Иран – Португалия, Саранск (21:00)

25.06 Испания – Марокко, Калининград (21:00)

Группа C

16.06 Франция – Австралия, Казань (13:00)

16.06 Перу – Дания, Саранск (19:00)

21.06 Франция – Перу, Екатеринбург (15:00)

21.06 Дания – Австралия, Самара (18:00)

26.06 Дания – Франция, Москва, Лужники (17:00)

26.06 Австралия – Перу, Сочи (17:00)

Группа D

16.06 Аргентина – Исландия, Москва, Спартак (15:00)

16.06 Хорватия – Нигерия, Калининград (22:00)

21.06 Аргентина – Хорватия, Нижний Новгород (21:00)

22.06 Нигерия – Исландия, Волгоград (18:00)

26.06 Нигерия – Аргентина, Санкт-Петербург (21:00)

26.06 Исландия – Хорватия, Ростов-на-Дону (21:00)

Группа E

17.06 Коста-Рика – Сербия, Самара (15:00)

17.06 Бразилия – Швейцария, Ростов-на-Дону (21:00)

22.06 Бразилия – Коста-Рика, Санкт-Петербург (15:00)

22.06 Сербия – Швейцария, Калининград (21:00)

27.06 Сербия – Бразилия, Москва, Спартак (21:00)

27.06 Швейцария – Коста-Рика, Нижний Новгород (21:00)

Группа F

17.06 Германия – Мексика, Москва, Лужники (18:00)

18.06 Швеция – Южная Корея, Нижний Новгород (15:00)

23.06 Германия – Швеция, Сочи (18:00)

23.06 Южная Корея – Мексика, Ростов-на-Дону (21:00)

27.06 Южная Корея – Германия, Казань (17:00)

27.06 Мексика – Швеция, Екатеринбург (17:00)

Группа G

18.06 Бельгия – Панама, Сочи (18:00)

18.06 Тунис – Англия, Волгоград (21:00)

23.06 Бельгия – Тунис, Москва, Спартак (15:00)

24.06 Англия – Панама, Нижний Новгород (15:00)

28.06 Англия – Бельгия, Калининград (21:00)

28.06 Панама – Тунис, Саранск (21:00)

Группа H

19.06 Польша – Сенегал, Москва, Спартак (15:00)

19.06 Колумбия – Япония, Саранск (18:00)

24.06 Япония – Сенегал, Екатеринбург (18:00)

24.06 Польша – Колумбия, Казань (21:00)

28.06 Япония – Польша, Волгоград (17:00)

28.06 Сенегал – Колумбия, Самара (17:00)

1/8 финала

30.06

1. Победитель группы C – второе место группы D, Казань (17:00)

2. Победитель группы A – второе место группы B, Сочи (21:00)

01.07

3. Победитель группы B – второе место группы A, Москва, Лужники (17:00)

4. Победитель группы D – второе место группы C, Нижний Новгород (21:00)

02.07

5. Победитель группы E – второе место группы F, Самара (17:00)

6. Победитель группы G – второе место группы H, Ростов-на-Дону (21:00)

03.07

7. Победитель группы F – второе место группы E, Санкт-Петербург (17:00)

8. Победитель группы H – второе место группы G, Москва, Спартак (21:00)

Четвертьфиналы

06.07

1. Победитель 2 – победитель 1, Нижний Новгород (17:00)

2. Победитель 5 – победитель 6, Казань (21:00)

07.07

3. Победитель 7 – победитель 8, Самара (17:00)

4. Победитель 3 – победитель 4, Сочи (21:00)

Полуфиналы

10.07 Победитель 1 – победитель 2, Санкт-Петербург (21:00)

11.07 Победитель 3 – победитель 4, Москва, Лужники (21:00)

Матч за третье место

14.07 Проигравший 1 – проигравший 2, Санкт-Петербург (17:00)

Финал

15.07 Победитель 1 – победитель 2, Москва, Лужники (18:00)